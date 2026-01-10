PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch auf Abfallentsorgungsstelle - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 0 Uhr und 1 Uhr unbefugt Zutritt zu einer Abfallentsorgungsstelle in der Siegelbacher Straße in Kaiserslautern. Dort entwendeten sie nach bisherigen Erkenntnissen mehrere bereits entsorgte Datenträger. Der genaue Umfang des Diebesguts sowie ein möglicher Sachschaden können aktuell noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Siegelbacher Straße beobachtet haben, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter 0631 369 14299 zu melden.|pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 09:18

    POL-PPWP: Navigationsgerät aus Pkw gestohlen

    Kaiserslautern (ots) - Diebe haben sich am Dienstagabend an einem Pkw in der Carl-Euler-Straße zu schaffen gemacht und ein Navigationsgerät sowie einen Aschenbecher gestohlen. Der Wagen war von der Fahrerin gegen 14 Uhr in einer Tiefgarage abgestellt worden. Als die 67-Jährige gegen 15:30 Uhr zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Fahrertür offen stand und das Handschuhfach durchwühlt worden war. Die Polizei hat ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 13:13

    POL-PPWP: Diebstahl aus Pkw

    Kaiserslautern (ots) - Zwischen Dienstag und Mittwoch machten sich unbekannte Diebe an einem Pkw in der Konrad-Zuse-Straße zu schaffen. Wie der 38-jährige Eigentümer der Polizei mitteilte, durchwühlten die Täter seinen in der Nähe der Hausnummer 4 geparkten Audi und stahlen unter anderem einen WLAN-Router. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Zeitraum von Dienstag, 14 Uhr bis Mittwoch, 7.20 Uhr etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 15:23

    POL-PPWP: Erpresser erbeuten Bargeld und Mobiltelefon

    Kaiserslautern (ots) - Ein Mann ist am Mittwochmorgen von zwei Unbekannten überfallen worden. Der Vorfall ereignete sich im Stadtpark. Mit einem Messer forderte einer der Täter den Mann dazu auf, seine Wertsachen herauszugeben. Die Unbekannten erbeuteten Bargeld und ein Mobiltelefon. Hinweise zur Tat nimmt die Kripo Kaiserslautern, unter Telefon 0631 369-13312, entgegen. Beide Männer sollen dunkle Sachen getragen haben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren