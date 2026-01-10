Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch auf Abfallentsorgungsstelle - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 0 Uhr und 1 Uhr unbefugt Zutritt zu einer Abfallentsorgungsstelle in der Siegelbacher Straße in Kaiserslautern. Dort entwendeten sie nach bisherigen Erkenntnissen mehrere bereits entsorgte Datenträger. Der genaue Umfang des Diebesguts sowie ein möglicher Sachschaden können aktuell noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Siegelbacher Straße beobachtet haben, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter 0631 369 14299 zu melden.|pvd

