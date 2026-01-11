Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei alkoholisierte Fahrzeugführer im Stadtgebiet Kaiserslautern festgestellt

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Kaiserslautern zwei alkoholisierte Fahrzeugführer festgestellt. Bereits kurz vor 00:00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Merkurstraße einen 23-jährigen Pkw-Fahrer, bei dem Alkoholgeruch wahrgenommen wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann eingeleitet. Gegen 03:00 Uhr fiel den Polizeibeamten in der Morlauterer Straße ein weiterer 23-jähriger Fahrzeugführer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem wurde ihm die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Alkohol am Steuer die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt und entsprechende Verstöße konsequent verfolgt werden.|pvd

