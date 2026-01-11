PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei alkoholisierte Fahrzeugführer im Stadtgebiet Kaiserslautern festgestellt

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Kaiserslautern zwei alkoholisierte Fahrzeugführer festgestellt. Bereits kurz vor 00:00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Merkurstraße einen 23-jährigen Pkw-Fahrer, bei dem Alkoholgeruch wahrgenommen wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann eingeleitet. Gegen 03:00 Uhr fiel den Polizeibeamten in der Morlauterer Straße ein weiterer 23-jähriger Fahrzeugführer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem wurde ihm die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Alkohol am Steuer die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt und entsprechende Verstöße konsequent verfolgt werden.|pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

  • 10.01.2026 – 09:07

    POL-PPWP: Verhinderte Trunkenheitsfahrten

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zum Samstag konnten Polizeikräfte in Kaiserslautern gleich zwei Trunkenheitsfahrten verhindern und damit mögliche Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer abwenden. Gegen kurz vor 3 Uhr trafen Einsatzkräfte in der Zollamtstraße eine Person alkoholisiert sitzend in einem Fahrzeug an. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwas mehr als 0,9 Promille. Die ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 09:05

    POL-PPWP: Einbruch auf Abfallentsorgungsstelle - Zeugen gesucht

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 0 Uhr und 1 Uhr unbefugt Zutritt zu einer Abfallentsorgungsstelle in der Siegelbacher Straße in Kaiserslautern. Dort entwendeten sie nach bisherigen Erkenntnissen mehrere bereits entsorgte Datenträger. Der genaue Umfang des Diebesguts sowie ein möglicher ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 09:18

    POL-PPWP: Navigationsgerät aus Pkw gestohlen

    Kaiserslautern (ots) - Diebe haben sich am Dienstagabend an einem Pkw in der Carl-Euler-Straße zu schaffen gemacht und ein Navigationsgerät sowie einen Aschenbecher gestohlen. Der Wagen war von der Fahrerin gegen 14 Uhr in einer Tiefgarage abgestellt worden. Als die 67-Jährige gegen 15:30 Uhr zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Fahrertür offen stand und das Handschuhfach durchwühlt worden war. Die Polizei hat ...

    mehr
