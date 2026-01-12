PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kaum wetterbedingte Probleme in der Westpfalz

Westpfalz (ots)

Das für Montag angekündigte "Problemwetter" hat die Westpfalz größtenteils verschont. In der Nacht fiel zwar in manchen Orten etwas Schnee, und am Vormittag kam es in weiten Teilen der Region zu leichtem Regen, aber die befürchteten Schwierigkeiten im Straßenverkehr sind ausgeblieben.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westpfalz wurde von Mitternacht bis zum späten Vormittag lediglich ein einziger Verkehrsunfall registriert, der auf das Wetter zurückzuführen war. In diesem Fall kam es in Relsberg (Kreis Kusel) zu einem Unfall mit einem Linienbus. Nach den derzeitigen Erkenntnissen geriet der auch im Schulverkehr eingesetzte Bus innerorts an einer Engstelle auf eine vereiste Schneefläche und konnte dadurch nicht mehr manövriert werden. Die Folge: Das Fahrzeug, in dem sich zu diesem Zeitpunkt lediglich der Fahrer und ein jugendlicher Fahrgast befanden, stieß mit geringer Geschwindigkeit gegen eine Hauswand. Verletzt wurde zum Glück niemand. Bus und Hauswand wurden leicht beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Wir bedanken uns bei allen Verkehrsteilnehmern für ihre umsichtige Fahrweise! |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

