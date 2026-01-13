Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auf frischer Tat ertappt: Einbruch in Praxis verhindert

Kaiserslautern (ots)

Am Montagmorgen versuchte ein Dieb in eine Arztpraxis in der Lutrinastraße einzubrechen. Eine Angestellte, die bereits auf der Arbeit war, überraschte den Täter und schlug ihn unverrichteter Dinge in die Flucht. Trotzdem entstand durch den Einbruchversuch erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Zeugin beschreibt den Täter als circa 1,70 Meter großen Mann, der etwa 20 bis 30 Jahre alt ist. Er habe einen weißen Kapuzenpullover, eine schwarze Winterjacke und blaue Jeans getragen. Außerdem trug er eine FFP2-Maske im Gesicht.

Zeugen, die am Montag zwischen sechs und sieben Uhr im Bereich der Lutrinastraße etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. | kle

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell