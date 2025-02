Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufgefahren

Bad Frankenhausen (ots)

Am Dienstag kam es in Bad Frankenhausen zu einem Auffahrunfall. Eine 35-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Kyffhäuserstraße und musste an einer Ampel verkehrsbedingt warten. Der von hinten herannahende 18-jährige Autofahrer kam nicht rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf. An beiden Autos entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

