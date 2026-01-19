Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Sachbeschädigung durch Feuer

Borken (ots)

Tatort: Borken, Parkstraße;

Tatzeit: 19.01.2025, 07.30 Uhr;

Am heutigen Morgen kam es gegen 07:30 Uhr zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude an der Parkstraße in Borken. Einer Polizeistreife hatte in Höhe der Kreuzung Siegenweg eine starke Rauchentwicklung sowie Brandgeruch festgestellt und die Feuerwehr hinzugerufen. Bei dem betroffenen Objekt handelte es sich um das ehemalige Bowlingcenter an der Parkstraße. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter vermutlich über ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren wurde im ehemaligen Technikraum der Bowlinganlage ein Feuer entfacht - es entstand Sachschaden. Die Feuerwehr Borken löschte den Brand und lüftete das Gebäude. Personen befanden sich nicht im Objekt. Für die Dauer des Einsatzes war die Parkstraße zeitweise gesperrt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell