Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 69-jähriger Frau aus Ahaus

Ahaus (ots)

Die am 17.01.2026 als vermisst gemeldete Frau wurde im Stadtgebiet Ahaus leblos aufgefunden. Es liegen aktuell keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Ermittlungen dauern an.

Es ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte an die Medien, auf eine weitere Publikation der personenbezogenen Daten einschließlich des Bildes zu verzichten und das zu Fahndungszwecken veröffentlichte Bild der Vermissten aus den Online-Bereichen zu löschen.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell