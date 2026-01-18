PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Gronau - Geschädigter gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Enscheder Straße;

Unfallzeit: 16.01.2026, 16.00 Uhr;

Ein Autofahrer hat am Freitag gegen 16.00 Uhr in Gronau den Außenspiegel eines geparkten Wagens touchiert. Als der Mann kurz darauf zur Unfallstelle an der Enscheder Straße zurückkehrte, befand sich das andere Fahrzeug nicht mehr am Unfallort. Es handelte sich um einen rot lackierten Pkw. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

