POL-BOR: Gronau - Geschädigter gesucht

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Ottensteiner Straße; Tatzeit: 13.01.2026, 16.15 Uhr; Einem Diebstahl zum Opfer gefallen ist am vergangenen Dienstag die Kundin eines Verbrauchermarktes in Vreden. Die Frau befand sich gegen 16.15 Uhr nach ihrem Einkauf auf dem Parkplatz des Geschäfts an der Ottensteiner Straße. Dort verwickelte eine Unbekannte die Geschädigte in ein Gespräch. Im Anschluss stellte die Frau fest, dass ...

