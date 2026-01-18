POL-BOR: Gronau - Geschädigter gesucht
Gronau (ots)
Unfallort: Gronau, Enscheder Straße;
Unfallzeit: 16.01.2026, 16.00 Uhr;
Ein Autofahrer hat am Freitag gegen 16.00 Uhr in Gronau den Außenspiegel eines geparkten Wagens touchiert. Als der Mann kurz darauf zur Unfallstelle an der Enscheder Straße zurückkehrte, befand sich das andere Fahrzeug nicht mehr am Unfallort. Es handelte sich um einen rot lackierten Pkw. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)
