POL-BOR: Bahnhof Reken - Einbruch in Wohnhaus
Reken (ots)
Tatort: Bahnhof Reken, Freiherr-vom-Stein-Straße;
Tatzeit: 16.01.2026, zwischen 17.30 Uhr und 18.25 Uhr;
Unbekannte sind am frühen Freitagabend in ein Wohnhaus in Bahnhof Reken eingedrungen. Die Täter gelangten in das Gebäude an der Freiherr-vom-Stein-Straße, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher Schmuck. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)
