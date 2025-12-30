Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Verkehrsunfall zwischen PKW und Linienbus endet glimpflich

Mainz (ots)

Die Feuerwehr Mainz wurde am Dienstag, den 30.12.2025 gegen 18:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Linienbus in der Hattenbergstraße, nähe Bismarckplatz alarmiert. Bei der ersten Meldung war der genaue Unfallhergang und die Anzahl der betroffenen Personen unklar, woraufhin von der Leitstelle Mainz umgehend ein erhöhter Kräfteansatz von Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert wurde.

An der Unfallstelle angekommen, waren die ersten Einsatzkräfte des Rettungsdienstes bereits vor Ort und kümmerten sich um die Insassen des Linienbusses. Insgesamt waren bei dem Unfall ca. 40 Personen betroffen. Davon wurden vier Personen, darunter auch der Fahrer des PKW, durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen versorgt. Alle Personen konnten den Einsatzort selbstständig verlassen, es musste niemand in ein Krankenhaus transportiert werden. Durch die Mainzer Verkehrsgesellschaft wurde ein Ersatzbus angefordert, wodurch betroffene Personen die Möglichkeit hatten, ihre ursprüngliche Fahrt fortzusetzen.

Alle abschließenden Maßnahmen, sowie die Ermittlung der Unfallursache, wurden im weiteren Verlauf durch die Polizei und die Kollegen der Mainzer Verkehrsgesellschaft durchgeführt.

Die Feuerwehr Mainz war insgesamt mit 25 Einsatzkräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Die Maßnahmen der Feuerwehr wurden durch die Kollegen der Polizei und das Notfallmanagement der Mainzer Mobilität unterstützt. Der Einsatz konnte nach ca. 35 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell