Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Heiligabend: Brand eines Weihnachtsbaums sorgt für Feuerwehreinsatz in Mainz-Weisenau

Mainz (ots)

Am Heiligabend wurde die Feuerwehr Mainz um 20:23 Uhr zu einem brennenden Weihnachtsbaum in der Straße Am Steinbruch im Mainzer Stadtteil Weisenau alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass es sich um einen Brand im Erdgeschoss eines Reihenendhauses handelte. Ein Weihnachtsbaum war in Brand geraten; das Feuer hatte sich nahezu auf das gesamte Erdgeschoss ausgebreitet. Ein Bewohner hatte zunächst noch versucht, den brennenden Baum selbst zu löschen, musste diesen Versuch jedoch aufgrund der schnellen Brandausbreitung abbrechen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der Rauch bereits auf die oberen Geschosse ausgebreitet.

Zur Brandbekämpfung kam ein Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem C-Rohr zum Einsatz. Ein weiterer Trupp kontrollierte die oberen Geschosse. In dem betroffenen Zimmer musste die Decke mithilfe von Einreißhaken geöffnet und kontrolliert werden, um eine weitere Brandausbreitung auszuschließen. Anschließend wurde das Gebäude maschinell mit einem Hochdrucklüfter belüftet.

Ein Mitarbeiter der Mainzer Mobilität (Abteilung Strom) schaltete das Gebäude stromlos. Das angrenzende Nachbarhaus wurde kontrolliert; hierbei wurden keine Feststellungen gemacht.

Insgesamt waren fünf Personen sowie eine Katze betroffen. Die Bewohner konnten das Haus eigenständig und unverletzt verlassen. Die Katze wurde vorsorglich von einem Verwandten in eine Tierklinik gebracht, da sie einen beeinträchtigten Eindruck machte.

Aufgrund der Brand- und Rauchschäden ist das Wohnhaus derzeit nicht bewohnbar. Die Betroffenen konnten bei Verwandten untergebracht werden.

Das Feuer konnte nach etwa 20 Minuten als gelöscht gemeldet werden. Der gesamte Einsatz dauerte rund 1,5 Stunden.

Im Einsatz waren 24 Einsatzkräfte der Feuerwehr Mainz, vier Kräfte des Rettungsdienstes, zwei Polizeibeamte sowie ein Mitarbeiter der Mainzer Mobilität.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz

