POL-RZ: Brand in Bargfeld-Stegen
Einfamilienhaus durch Feuer zerstört
Ratzeburg (ots)
12.01.2026 | Kreis Stormarn | 12.01.2026 - Bargfeld-Stegen
Montagmorgen kam es zum Brand eines Einfamilienhauses in Bargfeld-Stegen. Ein Bewohner des Hauses wurde verletzt.
Am 12.01.2026 gegen 06:15 Uhr wählte eine besorgte Anwohnerin der Straße Tonnenteich in Bargfeld-Stegen den Notruf, da ein Nachbarhaus in Flammen stand. Aus noch ungeklärter Ursache geriet das Einfamilienhaus in Brand. Ein 56-jähriger Bewohner erlitt Brandverletzungen und wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.
Mehrere Stunden war die Feuerwehr für Löscharbeiten vor Ort. Das Haus wurde durch das Feuer erheblich beschädigt und ist unbewohnbar. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und beschlagnahmte den Brandort.
