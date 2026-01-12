PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand in Bargfeld-Stegen
Einfamilienhaus durch Feuer zerstört

Ratzeburg (ots)

12.01.2026 | Kreis Stormarn | 12.01.2026 - Bargfeld-Stegen

Montagmorgen kam es zum Brand eines Einfamilienhauses in Bargfeld-Stegen. Ein Bewohner des Hauses wurde verletzt.

Am 12.01.2026 gegen 06:15 Uhr wählte eine besorgte Anwohnerin der Straße Tonnenteich in Bargfeld-Stegen den Notruf, da ein Nachbarhaus in Flammen stand. Aus noch ungeklärter Ursache geriet das Einfamilienhaus in Brand. Ein 56-jähriger Bewohner erlitt Brandverletzungen und wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Mehrere Stunden war die Feuerwehr für Löscharbeiten vor Ort. Das Haus wurde durch das Feuer erheblich beschädigt und ist unbewohnbar. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und beschlagnahmte den Brandort.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

