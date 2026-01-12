PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RZ: Alkoholisierter Autofahrer gefährdet Entgegenkommende
Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

12.01.2026 | Kreis Stormarn | 09.01.2026 - L90 / Bad Oldesloe

Freitagnachmittag soll es in Bad Oldesloe zu einer möglichen Gefährdung des Straßenverkehrs durch einen alkoholisierten Autofahrer gekommen sein. Die Polizei sucht nun Zeugen für das Fahrverhalten des Mannes.

Am 09.01.2026 gegen 15:50 Uhr verständigte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer die Polizei. Ihm sei ein grauer PKW der Marke KIA aufgefallen, welcher ein auffälliges Fahrverhalten zeigte. Der Wagen soll über die L90 von Pölitz nach Bad Oldesloe gefahren sein. Dabei sei der KIA mehrfach in Schlangenlinien geführt worden und immer wieder in den Gegenverkehr geraten, sodass entgegenkommende Fahrzeuge abbremsen und ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die alarmierten Polizeikräfte kontrollierten den KIA-Fahrer, einen 32-jährigen Ukrainer aus dem Kreis Stormarn, kurze Zeit später in Bad Oldesloe. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,01 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren für sein Verhalten verantworten.

Gesucht werden nun Zeugen, welche sich zur besagten Zeit in dem Bereich aufgehalten haben und Angaben zum Fahrverhalten machen können. Explizit richtet sich dieser Zeugenaufruf an die Verkehrsteilnehmer, welche dem grauen KIA mit Oldesloer Kennzeichen entgegenkamen und entsprechend bremsen und ausweichen mussten, um eine Kollision zu vermeiden. Ihre Aussage kann unter Umständen maßgeblich zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen, auch wenn Sie vielleicht glauben, nichts Bedeutsames beobachtet zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Oldesloe telefonisch unter 04531/5010 sowie per Mail über badoldesloe.pr@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

