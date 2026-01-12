PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Greifvogel überlebt Verkehrsunfall

POL-RZ: Greifvogel überlebt Verkehrsunfall
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Ratzeburg (ots)

12.01.2026 | Kreis Stormarn | 10.01.2026 - BAB 20 / Badendorf

Vergangenen Samstagmittag (10.01.2026), gegen 11:40 Uhr, erfasste eine 54-jährige Lübeckerin mit ihrem Opel Grandland einen ausgewachsenen Bussard bei circa 100 Stundenkilometern auf der A 20 zwischen Mönkhagen und dem Kreuz Lübeck.

Als die Fahrerin unmittelbar nach der Kollision ihr Fahrzeug begutachtete, staunte sie nicht schlecht: Der Vogel war wohlauf, klemmte jedoch im Kühlergrill und steckte dort fest.

Auch für die Beamten der Bad Oldesloer Autobahnpolizei, welche für den "Wildunfall" gerufen worden sind, war das kein alltägliches Bild. Gemeinsam mit der Fahrerin und einem hinzugezogenen Vogelbeauftragten konnte ein Teil des Kühlergrills demontiert und der Vogel befreit werden.

An dem Auto entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von ca. 200,00 Euro. Der Wildvogel wurde in die Obhut des Vogelbeauftragen gegeben und überlebte den Unfall mit einer nur leichten Verletzung am Flügel.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 08:08

    POL-RZ: Einbruch in Ahrensburg - Zeugen gesucht

    Ratzeburg (ots) - 12.01.2026 | Kreis Stormarn | 09.01.2025 - Ahrensburg Bereits am vergangenen Freitag ist es in Ahrensburg zu einem Einbruch gekommen. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen. Am 09.01.2026 nutzen Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner zwischen 17.00 Uhr und 22.45 Uhr aus und drangen über ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster in ein Einfamilienhaus in der Straße Parkaue ein. Anschließend ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 10:16

    POL-RZ: LKW quer / Stundenlange Vollsperrung auf der A1

    Ratzeburg (ots) - 09.01.2026 | Kreis Stormarn | 08.01.2026 - BAB1 / Großhansdorf Donnerstagabend ereignete sich auf der Bundesautobahn 1 bei Großhansdorf ein Verkehrsunfall mit einem LKW und Anhänger. Die Fahrbahn war für mehrere Stunden voll gesperrt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am 08.01.2026 gegen 22:00 Uhr befuhr ein 64-jähriger Mann aus Güstrow mit einem Gespann aus LKW und Anhänger die ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 10:09

    POL-RZ: Fünf Verletzte bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge

    Ratzeburg (ots) - 09.01.2026 | Kreis Stormarn | 08.01.2026 - L225 / Jesbek Gestern Abend gegen 17.50 Uhr war ein 50-jähriger Ukrainer aus Bargteheide, zusammen mit seiner 43 Jahre alten Frau, auf der Alten Landstraße in Jersbek in Fahrtrichtung Bargteheide unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der 50-Jährige mit seinem Madza, bedingt durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren