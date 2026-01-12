Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Greifvogel überlebt Verkehrsunfall

Ratzeburg (ots)

12.01.2026 | Kreis Stormarn | 10.01.2026 - BAB 20 / Badendorf

Vergangenen Samstagmittag (10.01.2026), gegen 11:40 Uhr, erfasste eine 54-jährige Lübeckerin mit ihrem Opel Grandland einen ausgewachsenen Bussard bei circa 100 Stundenkilometern auf der A 20 zwischen Mönkhagen und dem Kreuz Lübeck.

Als die Fahrerin unmittelbar nach der Kollision ihr Fahrzeug begutachtete, staunte sie nicht schlecht: Der Vogel war wohlauf, klemmte jedoch im Kühlergrill und steckte dort fest.

Auch für die Beamten der Bad Oldesloer Autobahnpolizei, welche für den "Wildunfall" gerufen worden sind, war das kein alltägliches Bild. Gemeinsam mit der Fahrerin und einem hinzugezogenen Vogelbeauftragten konnte ein Teil des Kühlergrills demontiert und der Vogel befreit werden.

An dem Auto entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von ca. 200,00 Euro. Der Wildvogel wurde in die Obhut des Vogelbeauftragen gegeben und überlebte den Unfall mit einer nur leichten Verletzung am Flügel.

