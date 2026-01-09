PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: LKW quer
Stundenlange Vollsperrung auf der A1

Ratzeburg (ots)

09.01.2026 | Kreis Stormarn | 08.01.2026 - BAB1 / Großhansdorf

Donnerstagabend ereignete sich auf der Bundesautobahn 1 bei Großhansdorf ein Verkehrsunfall mit einem LKW und Anhänger. Die Fahrbahn war für mehrere Stunden voll gesperrt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Am 08.01.2026 gegen 22:00 Uhr befuhr ein 64-jähriger Mann aus Güstrow mit einem Gespann aus LKW und Anhänger die Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Norden. Auf Höhe der Anschlussstelle Ahrensburg soll er auf eisglatter Fahrbahn aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Gespann verloren haben. Er sei nach links von der Fahrbahn abgekommen und dort mit der Mittelschutzplanke kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls sei nun der Anhänger auf die linke Seite gekippt und kam quer über alle Fahrstreifen zum Liegen. Der LKW wurde durch den umgestürzten Anhänger ins Ungleichgewicht gebracht, sodass er teilweise in der Luft hing und weiter auf den rechten Fahrstreifen zu kippen drohte. Der Fahrer überstand den Unfall zum Glück unverletzt und konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Am Gespann und der Leitplanke entstanden Sachschäden.

Die Fahrbahn war bis ca. 02:30 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

