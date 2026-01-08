PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Pferdeanhänger rechtzeitig abgekoppelt
Keine Verletzten bei PKW-Brand auf B404

Ratzeburg (ots)

08.01.2026 | Kreis Stormarn | 07.01.2026 - B404 / Trittau

Mittwochnachmittag kam es auf der B404 bei Trittau zum Brand eines PKW, welcher einen Pferdeanhänger zog. Der PKW brannte vollständig aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Am 07.01.2025 befuhr ein 53-jähriger Mann aus dem Kreis Schleswig-Flensburg mit seinem Mercedes die B404 aus Richtung A1 kommend in Richtung A24. Der Mann zog mit seinem PKW einen Pferdeanhänger, welcher mit zwei Pferden beladen war. Gegen 16:45 Uhr fing der PKW plötzlich auf Höhe der Ortslage Trittau aus ungeklärter Ursache Feuer. Dem Mann und seinen beiden Mitfahrenden gelang es noch rechtzeitig, den Pferdeanhänger vom PKW zu trennen, bevor dieser in Vollbrand stand. Alle beteiligten Personen und auch die Pferde blieben zum Glück unverletzt. Der PKW wurde vollständig zerstört. Hinweise auf ein Fremdverschulden lagen nicht vor. Ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Feuerwehr übernahm die Löschmaßnahmen. Aufgrund der Witterung gefror das Löschwasser, sodass umfangreiche Streumaßnahmen erforderlich waren. Die Fahrbahn war bis ca. 20 Uhr voll gesperrt. An der Straßendecke entstanden Schäden in noch unbekannter Höhe.

