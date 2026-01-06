Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Jersbek

Ratzeburg (ots)

06.01.2025 | Kreis Stormarn | 05.01.2026 - Jersbek

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es zwischen dem 04.01.2026, 09.45 Uhr und dem 05.01.2026, 18.30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen drangen unbekannte Täter über die gewaltsam geöffnete Terrassentür ein und gelangten so in die Räumlichkeiten des Hauses in der Alten Landstraße in Jersbek. Anschließend durchsuchten die Diebe das Objekt nach Wertgegenständen. Zur Art und Höhe des möglichen Stehlguts können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email an Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell