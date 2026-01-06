PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Jersbek

Ratzeburg (ots)

06.01.2025 | Kreis Stormarn | 05.01.2026 - Jersbek

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es zwischen dem 04.01.2026, 09.45 Uhr und dem 05.01.2026, 18.30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen drangen unbekannte Täter über die gewaltsam geöffnete Terrassentür ein und gelangten so in die Räumlichkeiten des Hauses in der Alten Landstraße in Jersbek. Anschließend durchsuchten die Diebe das Objekt nach Wertgegenständen. Zur Art und Höhe des möglichen Stehlguts können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email an Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 10:01

    POL-RZ: Sattelzug verliert Auflieger

    Ratzeburg (ots) - 06.01.2026 | Kreis Stormarn | 06.01.2026 - BAB 1 / Todendorf Heute Morgen (06.01.2026), gegen 02.35 Uhr, kam es zu einem ungewöhnlichen Unfall auf der A1, bei der Raststätte Buddikate Ost in Fahrtrichtung Norden, denn dort hatte ein Sattelzug seinen Auflieger verloren. Verletzt wurde zum Glück niemand. Bereits mehrere hundert Kilometer hatte der 23-jährige Fahrer eines Sattelzuges schon hinter sich, ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 15:43

    POL-RZ: Wer hat den Unfall beobachtet?

    Ratzeburg (ots) - 05.01.2026 | Kreis Stormarn | 23.12.2025 - Reinbek Bereits am 23.12.2025, gegen 16.30 Uhr, ereignete sich auf dem Famila-Parkplatz in der Liebigstraße in Reinbek ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und zwei Fußgängern. Intensive Ermittlungen brachten keinen Durchbruch, so dass die Polizei auf Hinweisen von Zeugen hofft. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein helles Fahrzeug (vermutlich grau oder ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 15:36

    POL-RZ: Unfallfahrer und Zeugen gesucht

    Ratzeburg (ots) - 05.01.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 01.01.2026 - BAB 24 / Kuddewörde Bereits am Neujahrstag (01.01.2026), gegen 19.20 Uhr, ist es auf der Autobahn 24, in Fahrtrichtung Berlin, in Höhe des Parkplatzes Sachsenwald zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der unfallbeteiligte Fahrzeugführer eines weißen Mercedes GLE Coupe entfernte sich unerkannt. Wer kann Hinweise geben? Nach bisherigen Erkenntnissen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren