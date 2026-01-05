Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wer hat den Unfall beobachtet?

Ratzeburg (ots)

05.01.2026 | Kreis Stormarn | 23.12.2025 - Reinbek

Bereits am 23.12.2025, gegen 16.30 Uhr, ereignete sich auf dem Famila-Parkplatz in der Liebigstraße in Reinbek ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und zwei Fußgängern. Intensive Ermittlungen brachten keinen Durchbruch, so dass die Polizei auf Hinweisen von Zeugen hofft.

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein helles Fahrzeug (vermutlich grau oder weiß) direkt vor der Bäckereifiliale. Als der Fahrzeugführer dann rückwärts aus der Parklücke fuhr, soll es dort einen Zusammenstoß mit einem Fußgängerpaar gegeben haben. Beide Personen (ein 67 Jahre alter Mann und eine 68 Jahre alte Frau) seien durch die Kollision zu Boden gegangen und haben sich dabei Verletzungen zugezogen.

Der Fahrer des Pkw habe gehalten, sei kurz ausgestiegen und habe sich dann ohne Weiteres wieder in sein Fahrzeug gesetzt und sei davon gefahren.

Er konnte beschrieben werden als ca. 40 -50 Jahre alt, blonde Haare und von schlanker Statur.

Hinweise auf einen genauen Fahrzeugtyp oder zum Kennzeichen konnten nicht erlangt werden.

Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Reinbek suchen nach den beschriebenen Fahrzeugführer und nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, melde sich unter der Telefonnummer 040/727707-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell