PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wer hat den Unfall beobachtet?

Ratzeburg (ots)

05.01.2026 | Kreis Stormarn | 23.12.2025 - Reinbek

Bereits am 23.12.2025, gegen 16.30 Uhr, ereignete sich auf dem Famila-Parkplatz in der Liebigstraße in Reinbek ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und zwei Fußgängern. Intensive Ermittlungen brachten keinen Durchbruch, so dass die Polizei auf Hinweisen von Zeugen hofft.

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein helles Fahrzeug (vermutlich grau oder weiß) direkt vor der Bäckereifiliale. Als der Fahrzeugführer dann rückwärts aus der Parklücke fuhr, soll es dort einen Zusammenstoß mit einem Fußgängerpaar gegeben haben. Beide Personen (ein 67 Jahre alter Mann und eine 68 Jahre alte Frau) seien durch die Kollision zu Boden gegangen und haben sich dabei Verletzungen zugezogen.

Der Fahrer des Pkw habe gehalten, sei kurz ausgestiegen und habe sich dann ohne Weiteres wieder in sein Fahrzeug gesetzt und sei davon gefahren.

Er konnte beschrieben werden als ca. 40 -50 Jahre alt, blonde Haare und von schlanker Statur.

Hinweise auf einen genauen Fahrzeugtyp oder zum Kennzeichen konnten nicht erlangt werden.

Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Reinbek suchen nach den beschriebenen Fahrzeugführer und nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, melde sich unter der Telefonnummer 040/727707-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 15:36

    POL-RZ: Unfallfahrer und Zeugen gesucht

    Ratzeburg (ots) - 05.01.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 01.01.2026 - BAB 24 / Kuddewörde Bereits am Neujahrstag (01.01.2026), gegen 19.20 Uhr, ist es auf der Autobahn 24, in Fahrtrichtung Berlin, in Höhe des Parkplatzes Sachsenwald zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der unfallbeteiligte Fahrzeugführer eines weißen Mercedes GLE Coupe entfernte sich unerkannt. Wer kann Hinweise geben? Nach bisherigen Erkenntnissen ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 14:05

    POL-RZ: Einbruch während der Abwesenheit - Kriminalpolizei ermittelt

    Ratzeburg (ots) - 05.01.2026 | Kreis Stormarn | 02.01.2026 - Ahrensburg Am Freitag (02.01.2026), gegen 13.30 Uhr, bemerkten Anwohner im Eichenweg in Ahrensburg, dass es im Nachbarhaus zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen war. Die Bewohner des Hauses sind bereits seit einigen Tagen ortsabwesend, so dass der genaue Tatzeitraum nicht näher eingegrenzt werden ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 11:54

    POL-RZ: Bewohner stirbt bei Brand eines Einfamilienhauses

    Ratzeburg (ots) - Gestern Abend kam es in Grönwohld in der Dorfstraße zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Die beiden Bewohner (eine 76 Jahre alte Frau und ein 72 Jahre alter Mann) sowie weitere Anwohner bemerkten gegen 18.50 Uhr das Feuer und alarmierten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr. Zunächst begaben sich auch beide Bewohner ins Freie. Kurz vor dem Eintreffen der Feuerwehr betrat der 72-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren