Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch während der Abwesenheit - Kriminalpolizei ermittelt

Ratzeburg (ots)

05.01.2026 | Kreis Stormarn | 02.01.2026 - Ahrensburg

Am Freitag (02.01.2026), gegen 13.30 Uhr, bemerkten Anwohner im Eichenweg in Ahrensburg, dass es im Nachbarhaus zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen war.

Die Bewohner des Hauses sind bereits seit einigen Tagen ortsabwesend, so dass der genaue Tatzeitraum nicht näher eingegrenzt werden kann.

Nach derzeitigen Erkenntnissen haben sich unbekannte Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zugang zum Haus verschafft und dieses nach Wertgegenständen durchsucht. Angaben zur Art und Höhe des Stehlguts können noch nicht gemacht werden.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht habe, melde sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email an Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell