PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch während der Abwesenheit - Kriminalpolizei ermittelt

Ratzeburg (ots)

05.01.2026 | Kreis Stormarn | 02.01.2026 - Ahrensburg

Am Freitag (02.01.2026), gegen 13.30 Uhr, bemerkten Anwohner im Eichenweg in Ahrensburg, dass es im Nachbarhaus zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen war.

Die Bewohner des Hauses sind bereits seit einigen Tagen ortsabwesend, so dass der genaue Tatzeitraum nicht näher eingegrenzt werden kann.

Nach derzeitigen Erkenntnissen haben sich unbekannte Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zugang zum Haus verschafft und dieses nach Wertgegenständen durchsucht. Angaben zur Art und Höhe des Stehlguts können noch nicht gemacht werden.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht habe, melde sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email an Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 11:54

    POL-RZ: Bewohner stirbt bei Brand eines Einfamilienhauses

    Ratzeburg (ots) - Gestern Abend kam es in Grönwohld in der Dorfstraße zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Die beiden Bewohner (eine 76 Jahre alte Frau und ein 72 Jahre alter Mann) sowie weitere Anwohner bemerkten gegen 18.50 Uhr das Feuer und alarmierten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr. Zunächst begaben sich auch beide Bewohner ins Freie. Kurz vor dem Eintreffen der Feuerwehr betrat der 72-Jährige ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 14:57

    POL-RZ: Verkehrsunfallflucht - Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

    Ratzeburg (ots) - 02. Januar 2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 01.01.2026 - Lehmrade Gestern Abend (01. Januar 2026) kam es gegen 18:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Oldenburger Straße in Lehmrade. Der Verursacher flüchtete. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 58- jähriger Mann aus der Nähe von Mölln mit einem Mercedes Sprinter die Oldenburger Straße in Lehmrade. Ihm kam ein 47- jähriger deutscher ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 13:49

    POL-RZ: Zwei Trunkenheitsfahrten am Neujahrsabend in Bad Oldesloe

    Ratzeburg (ots) - 02. Januar 2026 | Kreis Stormarn | 01.01.2026 - Bad Oldesloe Gestern (01. Januar 2026) beendeten Beamte des Polizeireviers Bad Oldesloe zwei Trunkenheitsfahrten. Gegen 18:30 Uhr meldeten Zeugen einen Audi A3, der auf der Straße zwischen Sülfeld und Bad Oldesloe in auffälliger Fahrweise unterwegs war. Das Fahrzeug kam mehrfach in den Gegenverkehr. Hierbei konnten Unfälle nur durch die Aufmerksamkeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren