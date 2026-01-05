Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unfallfahrer und Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

05.01.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 01.01.2026 - BAB 24 / Kuddewörde

Bereits am Neujahrstag (01.01.2026), gegen 19.20 Uhr, ist es auf der Autobahn 24, in Fahrtrichtung Berlin, in Höhe des Parkplatzes Sachsenwald zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der unfallbeteiligte Fahrzeugführer eines weißen Mercedes GLE Coupe entfernte sich unerkannt. Wer kann Hinweise geben?

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der weiße Mercedes auf der A24 den linken von zwei Fahrstreifen. In Höhe des Parkplatzes Sachsenwald kam der Pkw aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, geriet auf den Grünstreifen und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Anschließend drehte sich das Fahrzeug und kam entgegengesetzt der eigentlichen Fahrtrichtung zum Stehen.

Noch bevor Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen, setzte der unbekannte Mercedes-Fahrer seine Fahrt jedoch fort. Er hinterließ eine beschädigte Mittelschutzplanke sowie aufgewühlten Schmutz und Steine auf der Fahrbahn. Ein entsprechenden Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet.

Die Beamten des zuständigen Polizei-Autobahnreviers Ratzeburg suchen nun nach dem Fahrer des weißen Mercedes GLE sowie nach Unfallzeugen. Weiteren Ermittlungen zufolge habe sich unmittelbar nach dem Unfall ein kleiner Rückstau gebildet, darin hätte auch ein schwarzer VW Käfer gestanden. Wer sachdienliche Hinweise geben könne, melde sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 04156/295-0.

