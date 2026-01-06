PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Sattelzug verliert Auflieger

Ratzeburg (ots)

06.01.2026 | Kreis Stormarn | 06.01.2026 - BAB 1 / Todendorf

Heute Morgen (06.01.2026), gegen 02.35 Uhr, kam es zu einem ungewöhnlichen Unfall auf der A1, bei der Raststätte Buddikate Ost in Fahrtrichtung Norden, denn dort hatte ein Sattelzug seinen Auflieger verloren. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Bereits mehrere hundert Kilometer hatte der 23-jährige Fahrer eines Sattelzuges schon hinter sich, als er eine kurze Pause auf der Raststätte Buddikate Ost einlegte.

Als er die Raststätte wieder verließ und sich bereits auf den Beschleunigungsstreifen zur Auffahrt auf die A1 befand, machte sich sein Auflieger selbstständig. Dieser kollidierte mit der Außenschutzplanke und kam dort zum Stehen.

Aktuell wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

