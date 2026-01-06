PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Diebstahl von Kupferkabel aus einer Solarpark-Baustelle

Ratzeburg (ots)

06.01.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 05.-06.01.2026 - Möhnsen

In der vergangenen Nacht, zwischen 17.00 Uhr bis 07.00 Uhr haben Unbekannte ca. 5 Kilometer Kupferkabel von einem im Bau befindlichen Solarpark bei Möhnsen entwendet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen die Täter auf noch unbekannte Weise auf das umzäunte Gelände. Dort wurden jeweils mehrere Kabelstränge von ca. 4-5 Metern abgeschnitten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Täter zum Abtransport der Kupferkabel Fahrzeuge genutzt haben.

Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Geesthachter Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen. Da sich die Tatörtlichkeit in unmittelbarer Nähe zur A 24 befindet, sind jegliche Sichtungen, während des Tatzeitraumes, von abgestellten Fahrzeugen oder Transportern in Haltebuchten von Bedeutung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, melde sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 04152/8003-0 oder per Email an Geesthacht.KPSt@polizei.landsh.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

