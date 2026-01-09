PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Lkw verunfallt zwischen Reinbek und Witzhave - stundenlange Vollsperrung auf der A24

Ratzeburg (ots)

Gestern Abend gegen 19.15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A24 zwischen den Anschlussstellen Reinbek und Witzhave in Fahrtrichtung Berlin.

Ein 68-jähriger Lkw-Fahrer geriet mit seinem Fahrzeug witterungsbedingt ins Schlingern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei landete der Sattelzug im Graben und kippte auf die rechte Fahrzeugseite um. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt und konnte eigenständig das Fahrerhaus verlassen.

Für die Bergung des Fahrzeuges musstet die A24 ab der Anschlussstelle Reinbek bis heute Morgen 02.30 Uhr voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 10:53

    POL-RZ: Pferdeanhänger rechtzeitig abgekoppelt / Keine Verletzten bei PKW-Brand auf B404

    Ratzeburg (ots) - 08.01.2026 | Kreis Stormarn | 07.01.2026 - B404 / Trittau Mittwochnachmittag kam es auf der B404 bei Trittau zum Brand eines PKW, welcher einen Pferdeanhänger zog. Der PKW brannte vollständig aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am 07.01.2025 befuhr ein 53-jähriger Mann aus dem Kreis Schleswig-Flensburg mit seinem Mercedes die B404 aus ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 08:48

    POL-RZ: Paar rettet Kind aus einem Teich

    Ratzeburg (ots) - 08.01.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 07.01.2026 - Mölln Dank zweier aufmerksamer Anwohner konnte gestern Nachmittag gegen 14.55 Uhr ein Kind aus einem Teich gerettet werden. Das 12-jährige Mädchen war zuvor mit ihrem Hund an der Anlegestelle des Schulsees in der Straße Stadthauptmannshof in Mölln unterwegs, als beide plötzlich auf die nicht tragfähige Eisfläche gerieten und einbrachen. Das ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 15:55

    POL-RZ: Diebstahl von Kupferkabel aus einer Solarpark-Baustelle

    Ratzeburg (ots) - 06.01.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 05.-06.01.2026 - Möhnsen In der vergangenen Nacht, zwischen 17.00 Uhr bis 07.00 Uhr haben Unbekannte ca. 5 Kilometer Kupferkabel von einem im Bau befindlichen Solarpark bei Möhnsen entwendet. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen die Täter auf noch unbekannte Weise auf das umzäunte Gelände. Dort wurden jeweils mehrere Kabelstränge von ca. 4-5 Metern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren