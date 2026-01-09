Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Lkw verunfallt zwischen Reinbek und Witzhave - stundenlange Vollsperrung auf der A24

Ratzeburg (ots)

Gestern Abend gegen 19.15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A24 zwischen den Anschlussstellen Reinbek und Witzhave in Fahrtrichtung Berlin.

Ein 68-jähriger Lkw-Fahrer geriet mit seinem Fahrzeug witterungsbedingt ins Schlingern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei landete der Sattelzug im Graben und kippte auf die rechte Fahrzeugseite um. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt und konnte eigenständig das Fahrerhaus verlassen.

Für die Bergung des Fahrzeuges musstet die A24 ab der Anschlussstelle Reinbek bis heute Morgen 02.30 Uhr voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell