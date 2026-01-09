Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fünf Verletzte bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge

Ratzeburg (ots)

09.01.2026 | Kreis Stormarn | 08.01.2026 - L225 / Jesbek

Gestern Abend gegen 17.50 Uhr war ein 50-jähriger Ukrainer aus Bargteheide, zusammen mit seiner 43 Jahre alten Frau, auf der Alten Landstraße in Jersbek in Fahrtrichtung Bargteheide unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der 50-Jährige mit seinem Madza, bedingt durch Straßenglätte, ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm ein 48-jähriger Mann mit einem Nissan entgegen. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen.

Der Bargteheider und seine Frau wurden dabei leicht verletzt. Auch der Nissan-Fahrer sowie seine Beifahrerin und ein mitfahrendes Kind (46 und 5 Jahre alt) trugen leichte Verletzungen davon. Sie wurden alle in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Zudem wurde durch herumfliegende Fahrzeugteile der Pkw einer 49-jährigen Ahrensburgerin beschädigt. Sie fuhr mit ihrem VW direkt hinter dem Madza.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle musste die L 225 für ca. 90 Minuten voll gesperrt werden.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 33.000 Euro.

