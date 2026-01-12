PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Ahrensburg - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

12.01.2026 | Kreis Stormarn | 09.01.2025 - Ahrensburg

Bereits am vergangenen Freitag ist es in Ahrensburg zu einem Einbruch gekommen. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen.

Am 09.01.2026 nutzen Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner zwischen 17.00 Uhr und 22.45 Uhr aus und drangen über ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster in ein Einfamilienhaus in der Straße Parkaue ein. Anschließend entfernten sich die Tatverdächtigen unerkannt.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder verfügt sogar über eine Kameraüberwachung, die Verdächtiges aufgezeichnet haben könnte? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 sowie per Mail über Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

