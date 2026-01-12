Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - zwei Verletzte

Ratzeburg (ots)

12.01.2026 | Kreis Stormarn | 11.01.2026 - Glinde

Gestern Nachmittag (11.01.2026), gegen 13.15 Uhr, ist ein 56-jähriger Kroate mit einem Renault Trafic auf der Möllner Landstraße in Glinde im Kreuzungsbereich zur Sönke-Nissen-Allee auf einen vor einer Ampel wartenden und gerade anfahrenden Pkw Dacia Logan aufgefahren. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Dacia wiederum auf ein weiteres Fahrzeug, einen Opel Karl, geschoben. Die 69-jährige Fahrerin des Dacia aus Glinde erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 67-jährige Hamburger Opel-Fahrer blieb zum Glück unverletzt.

Der 56-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme fiel zudem auf, dass der Fahrer deutlich nach Alkohol roch. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 4,13 Promille. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 23.000 Euro geschätzt.

Gegen den 56 Jahre alten Mann ist ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet worden.

