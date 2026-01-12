PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - zwei Verletzte

Ratzeburg (ots)

12.01.2026 | Kreis Stormarn | 11.01.2026 - Glinde

Gestern Nachmittag (11.01.2026), gegen 13.15 Uhr, ist ein 56-jähriger Kroate mit einem Renault Trafic auf der Möllner Landstraße in Glinde im Kreuzungsbereich zur Sönke-Nissen-Allee auf einen vor einer Ampel wartenden und gerade anfahrenden Pkw Dacia Logan aufgefahren. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Dacia wiederum auf ein weiteres Fahrzeug, einen Opel Karl, geschoben. Die 69-jährige Fahrerin des Dacia aus Glinde erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 67-jährige Hamburger Opel-Fahrer blieb zum Glück unverletzt.

Der 56-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme fiel zudem auf, dass der Fahrer deutlich nach Alkohol roch. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 4,13 Promille. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 23.000 Euro geschätzt.

Gegen den 56 Jahre alten Mann ist ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet worden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 11:13

    POL-RZ: Sieben Verletzte nach Unfall auf der K80

    Ratzeburg (ots) - 12.01.2026 | Kreis Stormarn | 11.01.2026 - K80 / Reinbek Sonntagabend ereignete sich auf der K80 bei Reinbek ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Insgesamt wurden dabei sieben Personen leichtverletzt, darunter auch ein Säugling. Am 11.01.2026 gegen 20:50 Uhr befuhren eine 30-jährige KIA-Fahrerin aus Hamburg sowie ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer aus Hamburg hintereinander die K80 aus Richtung ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 08:08

    POL-RZ: Einbruch in Ahrensburg - Zeugen gesucht

    Ratzeburg (ots) - 12.01.2026 | Kreis Stormarn | 09.01.2025 - Ahrensburg Bereits am vergangenen Freitag ist es in Ahrensburg zu einem Einbruch gekommen. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen. Am 09.01.2026 nutzen Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner zwischen 17.00 Uhr und 22.45 Uhr aus und drangen über ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster in ein Einfamilienhaus in der Straße Parkaue ein. Anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren