Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch während der Abwesenheit - Kriminalpolizei ermittelt

Ratzeburg (ots)

12.01.2026 | Kreis Herzogtum-Lauenburg | 11.01.2026 - Aumühle

Gestern (11.01.2026), zwischen 12.45 Uhr und 19.10 Uhr kam es in der Müllerkoppel In Aumühle zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen haben sich unbekannte Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zugang zum Haus verschafft und dieses nach Wertgegenständen durchsucht. Angaben zur Art und Höhe des Stehlguts können noch nicht gemacht werden.

Die Reinbeker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht habe, melde sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email an Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de .

