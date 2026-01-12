PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch während der Abwesenheit - Kriminalpolizei ermittelt

Ratzeburg (ots)

12.01.2026 | Kreis Herzogtum-Lauenburg | 11.01.2026 - Aumühle

Gestern (11.01.2026), zwischen 12.45 Uhr und 19.10 Uhr kam es in der Müllerkoppel In Aumühle zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen haben sich unbekannte Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zugang zum Haus verschafft und dieses nach Wertgegenständen durchsucht. Angaben zur Art und Höhe des Stehlguts können noch nicht gemacht werden.

Die Reinbeker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht habe, melde sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email an Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 14:51

    POL-RZ: Alkoholisierter Autofahrer gefährdet Entgegenkommende / Polizei sucht Zeugen

    Ratzeburg (ots) - 12.01.2026 | Kreis Stormarn | 09.01.2026 - L90 / Bad Oldesloe Freitagnachmittag soll es in Bad Oldesloe zu einer möglichen Gefährdung des Straßenverkehrs durch einen alkoholisierten Autofahrer gekommen sein. Die Polizei sucht nun Zeugen für das Fahrverhalten des Mannes. Am 09.01.2026 gegen 15:50 Uhr verständigte ein aufmerksamer ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 13:43

    POL-RZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - zwei Verletzte

    Ratzeburg (ots) - 12.01.2026 | Kreis Stormarn | 11.01.2026 - Glinde Gestern Nachmittag (11.01.2026), gegen 13.15 Uhr, ist ein 56-jähriger Kroate mit einem Renault Trafic auf der Möllner Landstraße in Glinde im Kreuzungsbereich zur Sönke-Nissen-Allee auf einen vor einer Ampel wartenden und gerade anfahrenden Pkw Dacia Logan aufgefahren. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Dacia wiederum auf ein weiteres ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 11:13

    POL-RZ: Sieben Verletzte nach Unfall auf der K80

    Ratzeburg (ots) - 12.01.2026 | Kreis Stormarn | 11.01.2026 - K80 / Reinbek Sonntagabend ereignete sich auf der K80 bei Reinbek ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Insgesamt wurden dabei sieben Personen leichtverletzt, darunter auch ein Säugling. Am 11.01.2026 gegen 20:50 Uhr befuhren eine 30-jährige KIA-Fahrerin aus Hamburg sowie ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer aus Hamburg hintereinander die K80 aus Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren