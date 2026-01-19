PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Zeugin beobachtet Unfallflucht

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Prozessionsweg;

Unfallzeit: 17.01.2026, 19.55 Uhr;

Eine Unfallflucht beobachten konnte eine aufmerksame Zeugin am Samstagabend in Gescher - sie informierte umgehend die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein orangefarbener VW Polo am rechten Fahrbahnrand des Prozessionswegs. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr gegen 19.55 Uhr den Prozessionsweg in Richtung Neuer Weg und kollidierte beim Vorbeifahren mit dem geparkten Wagen. Dabei entstanden Lack- und Karosserieschäden am hinteren linken Bereich des Pkw in Höhe von mehreren tausend Euro. Nach Angaben der Zeugin hielt der Unfallverursacher zunächst an der nahegelegenen Kreuzung, fuhr kurzzeitig zur Unfallstelle zurück, verließ den Ort jedoch anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu verständigen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen grauen Kleinwagen, vermutlich ein älteres Modell der Marke Mitsubishi, gehandelt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 14:50

    POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall davongefahren

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Kreuzstraße; Unfallzeit: 16.01.2026, zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr; Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Kreuzstraße in Bocholt. Am Freitagabend hatte er zuvor einen vor einem Wohnhaus abgestellten orangefarbenen VW Golf angefahren und beschädigt. Die Unfallzeit lag zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr. Es entstand Sachschaden an dem vorderen, ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 14:49

    POL-BOR: Borken - Sachbeschädigung durch Feuer

    Borken (ots) - Tatort: Borken, Parkstraße; Tatzeit: 19.01.2025, 07.30 Uhr; Am heutigen Morgen kam es gegen 07:30 Uhr zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude an der Parkstraße in Borken. Einer Polizeistreife hatte in Höhe der Kreuzung Siegenweg eine starke Rauchentwicklung sowie Brandgeruch festgestellt und die Feuerwehr hinzugerufen. Bei dem betroffenen Objekt handelte es sich um das ehemalige Bowlingcenter an ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 10:05

    POL-BOR: Kreis Borken - Alkohol und Drogen im Verkehr - Polizei zieht Wochenbilanz

    Kreis Borken (ots) - In der vergangenen Woche kam es in Bocholt zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Eine Pkw-Fahrerin beabsichtigte, auf das Gelände einer Tankstelle aufzufahren, übersah dabei einen Radfahrer, der den Radweg benutzte. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte. Die alkoholisierte Fahrerin bemerkte den Unfall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren