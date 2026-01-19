Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Zeugin beobachtet Unfallflucht

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Prozessionsweg;

Unfallzeit: 17.01.2026, 19.55 Uhr;

Eine Unfallflucht beobachten konnte eine aufmerksame Zeugin am Samstagabend in Gescher - sie informierte umgehend die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein orangefarbener VW Polo am rechten Fahrbahnrand des Prozessionswegs. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr gegen 19.55 Uhr den Prozessionsweg in Richtung Neuer Weg und kollidierte beim Vorbeifahren mit dem geparkten Wagen. Dabei entstanden Lack- und Karosserieschäden am hinteren linken Bereich des Pkw in Höhe von mehreren tausend Euro. Nach Angaben der Zeugin hielt der Unfallverursacher zunächst an der nahegelegenen Kreuzung, fuhr kurzzeitig zur Unfallstelle zurück, verließ den Ort jedoch anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu verständigen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen grauen Kleinwagen, vermutlich ein älteres Modell der Marke Mitsubishi, gehandelt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell