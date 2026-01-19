Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zwei Einbrüche auf Firmengelände

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Lise-Meitner-Straße und Opelstraße;

Tatzeit: zwischen 16.01.2026, 18.00 Uhr und 18.01.2026, 09.30 Uhr;

Unbefugten Zutritt zu zwei Firmengelände verschafften sich bislang unbekannte Täter in Gronau. Die Einbrecher öffneten gewaltsam ein Vorhängeschloss an einem Metallzaun. Der Zaun umfriedet den Außenbereich einer Firma an der Lise-Meitner-Straße. Die Unbekannten entwendeten dort einen weißen Citroen Jumper mitsamt einem Anhänger mit Ahauser Kennzeichen. Auch auf das benachbarte Gelände an der Opelstraße brachen die Einbrecher ein. Hier beschädigten sie einen Maschendrahtzaun, um auf das Grundstück zu gelangen. Nach ersten Angaben entwendeten die Täter Altmetall. Der Beuteschaden wurde mit mehreren tausend Euro angegeben. Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen an der Lise-Meitner-Straße oder an der Opelstraße geben? Zeugen können sich an das Kriminalkommissariat in Gronau wenden: Tel. (02562) 9260. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell