Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Nach Unfall davongefahren

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Dufkampstraße;

Unfallzeit: zwischen 18.01.2026, 23.00 Uhr und 19.01.2026, 11.00 Uhr;

Ein geparktes Auto beschädigt und weitergefahren ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Stadtlohn. Der VW Passat stand zwischen Sonntagabend und Montagmittag auf einem rückwärtig liegenden Anwohnerparkplatz an der Dufkampstraße. Der unbekannte Fahrer stieß an den vorderen linken Kotflügel des Wagens und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (jh)

