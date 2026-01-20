PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Nach Unfall davongefahren

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Dufkampstraße;

Unfallzeit: zwischen 18.01.2026, 23.00 Uhr und 19.01.2026, 11.00 Uhr;

Ein geparktes Auto beschädigt und weitergefahren ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Stadtlohn. Der VW Passat stand zwischen Sonntagabend und Montagmittag auf einem rückwärtig liegenden Anwohnerparkplatz an der Dufkampstraße. Der unbekannte Fahrer stieß an den vorderen linken Kotflügel des Wagens und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

