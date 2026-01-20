Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Raub am Bahnhof - Tatverdächtiger nach Fahndung festgenommen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Bahnhofstraße;

Tatzeit: 19.01.2026, 20.35 Uhr;

Am Montagabend ist es am Bahnhof in Borken zu einem Raubdelikt gekommen. Ein Tatverdächtiger konnte nach einer kurzen Fahndung durch Einsatzkräfte der Polizei festgenommen werden. Gegen 20.30 Uhr meldete eine junge Frau, dass sie am Bahnhof von ihrem Begleiter geschlagen und ihres Mobiltelefons beraubt worden sei. Der Tatverdächtige sei anschließend zu Fuß in Richtung des Kuhm-Centers geflüchtet. Die Geschädigte konnte den Mann detailliert beschreiben. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung stellten Polizeibeamte auf dem Parkplatz vor dem Center einen Mann fest, der der Personenbeschreibung entsprach. Als dieser den Streifenwagen erkannte, versuchte er zu flüchten, konnte jedoch kurze Zeit später im Bereich der Heidener Straße von den Einsatzkräften zu Boden gebracht und festgenommen werden. Dabei leistete der 33-jährige Borkener erheblichen Widerstand. In unmittelbarer Nähe des Tatverdächtigen wurde ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten zudem das zuvor geraubte Handy und Betäubungsmittel. Der Tatverdächtige wurde zur weiteren Sachverhaltsklärung zur Polizeiwache Borken gebracht und in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Raubes, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. Die Ermittlungen dauern an. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell