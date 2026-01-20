PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Raub am Bahnhof - Tatverdächtiger nach Fahndung festgenommen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Bahnhofstraße;

Tatzeit: 19.01.2026, 20.35 Uhr;

Am Montagabend ist es am Bahnhof in Borken zu einem Raubdelikt gekommen. Ein Tatverdächtiger konnte nach einer kurzen Fahndung durch Einsatzkräfte der Polizei festgenommen werden. Gegen 20.30 Uhr meldete eine junge Frau, dass sie am Bahnhof von ihrem Begleiter geschlagen und ihres Mobiltelefons beraubt worden sei. Der Tatverdächtige sei anschließend zu Fuß in Richtung des Kuhm-Centers geflüchtet. Die Geschädigte konnte den Mann detailliert beschreiben. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung stellten Polizeibeamte auf dem Parkplatz vor dem Center einen Mann fest, der der Personenbeschreibung entsprach. Als dieser den Streifenwagen erkannte, versuchte er zu flüchten, konnte jedoch kurze Zeit später im Bereich der Heidener Straße von den Einsatzkräften zu Boden gebracht und festgenommen werden. Dabei leistete der 33-jährige Borkener erheblichen Widerstand. In unmittelbarer Nähe des Tatverdächtigen wurde ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten zudem das zuvor geraubte Handy und Betäubungsmittel. Der Tatverdächtige wurde zur weiteren Sachverhaltsklärung zur Polizeiwache Borken gebracht und in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Raubes, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. Die Ermittlungen dauern an. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 11:58

    POL-BOR: Stadtlohn - Nach Unfall davongefahren

    Stadtlohn (ots) - Unfallort: Stadtlohn, Dufkampstraße; Unfallzeit: zwischen 18.01.2026, 23.00 Uhr und 19.01.2026, 11.00 Uhr; Ein geparktes Auto beschädigt und weitergefahren ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Stadtlohn. Der VW Passat stand zwischen Sonntagabend und Montagmittag auf einem rückwärtig liegenden Anwohnerparkplatz an der Dufkampstraße. Der unbekannte Fahrer stieß an den vorderen linken ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 11:57

    POL-BOR: Gronau - In Juweliergeschäft eingebrochen

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Gildehauser Straße; Tatzeit: 20.01.2026, 00.40 Uhr; "Einbruch in Schmuckgeschäft an der Gildehauser Straße" - so lautete der Funkspruch für die Polizeistreifen in Gronau in der letzten Nacht. Gegen 00.40 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in einen Juwelier an der Gildehauser Straße ein. Der Einbrecher verschaffte sich gewaltsam über die Fensterfront Zutritt zu dem Gebäude. ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 11:55

    POL-BOR: Borken - Fahrer eines Kleinkraftrades bei Unfall schwer verletzt

    Borken (ots) - Unfallort: Borken, Ahauser Straße / Coesfelder Straße; Unfallzeit: 19.01.2026, 19.50 Uhr; Am Montagabend kam es im Kreuzungsbereich Coesfelder Straße / Ahauser Straße in Borken zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 39-jährige Frau aus Borken beabsichtigte, mit ihrem Personenkraftwagen nach links auf die Coesfelder Straße abzubiegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren