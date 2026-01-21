POL-BOR: Gronau - Nach Unfall davongefahren
Gronau (ots)
Unfallort: Gronau, Möllenweg;
Unfallzeit: 16.01.2026, 07.30 Uhr und 16.40 Uhr;
Einen schwarzen BMW angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau. Das Auto parkte Freitag zwischen 07.30 Uhr und 16.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Krankenhauses an der Straße Möllenweg. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug hinten rechts am Kotflügel und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
