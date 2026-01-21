Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Kita scheitert

Borken (ots)

Tatort: Borken, Ahauser Straße;

Tatzeit: zwischen 19.01.2026, 18.00 Uhr, und 20.01.2026, 15.15 Uhr;

In eine Kita einbrechen wollten bislang unbekannte Täter an der Ahauser Straße in Borken. Im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmittag hebelten die Einbrecher ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes auf. Nach dem Stand der Ermittlungen gelangten sie jedoch nicht ins Gebäude.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

