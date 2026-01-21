PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall davongefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Barloer Weg;

Unfallzeit: 20.01.2026, zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein noch unbekannter Autofahrer am Barloer Weg in Bocholt. Am Dienstag, zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr, hatte er einen am Fahrbahnrand geparkten grauen Opel Meriva angefahren und an der Fahrerseite beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

