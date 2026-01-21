PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unfallflucht begangen

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Bertradisstraße;

Unfallzeit: zwischen 15.01.2026, 15.30 Uhr und 16.01.2026, 15.00 Uhr;

Einen grauen Nissan Qashqai angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Vreden. Das Auto parkte zwischen Donnerstag- und Freitagnachmittag vor einem Wohnhaus an der Bertradisstraße. Der Flüchtige beschädigte das Auto an der Beifahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 13:30

    POL-BOR: Rhede - Unbekannter entblößt sich - Polizei sucht Zeugen

    Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Schlossstraße; Tatzeit: 20.01.2026, 13.20 Uhr; Am Dienstagmittag kam es gegen 13.20 Uhr an der Schlossstraße in Rhede zu einer exhibitionistischen Handlung. Eine Frau befand sich in ihrer Pause auf dem Weg zu ihrem geparkten Pkw. Diesen hatte sie am Fahrbahnrand unweit des Parkplatzes zur Akademie Klausenhof abgestellt. In dem ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 13:29

    POL-BOR: Borken - Einbruch in leerstehendes Haus

    Borken (ots) - Tatort: Borken-Weseke, Borkenwirther Straße; Tatzeit: zwischen 17.01.2026, 10.00 Uhr und 20.01.2026, 17.00 Uhr; In ein leerstehendes Haus eingebrochen sind unbekannte Täter an der Borkenwirther Straße in Borken-Weseke. Die Unbekannten schlugen eine Scheibe an der Rückseite des Gebäudes ein. Es steht derzeit nicht fest, ob die Einbrecher das Haus betraten oder etwas entwendet wurde. Hinweise zu ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 13:28

    POL-BOR: Borken - Einbruch in Kita scheitert

    Borken (ots) - Tatort: Borken, Ahauser Straße; Tatzeit: zwischen 19.01.2026, 18.00 Uhr, und 20.01.2026, 15.15 Uhr; In eine Kita einbrechen wollten bislang unbekannte Täter an der Ahauser Straße in Borken. Im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmittag hebelten die Einbrecher ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes auf. Nach dem Stand der Ermittlungen gelangten sie jedoch nicht ins Gebäude. Die Polizei sucht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren