POL-BOR: Vreden - Unfallflucht begangen

Borken (ots) - Tatort: Borken-Weseke, Borkenwirther Straße; Tatzeit: zwischen 17.01.2026, 10.00 Uhr und 20.01.2026, 17.00 Uhr; In ein leerstehendes Haus eingebrochen sind unbekannte Täter an der Borkenwirther Straße in Borken-Weseke. Die Unbekannten schlugen eine Scheibe an der Rückseite des Gebäudes ein. Es steht derzeit nicht fest, ob die Einbrecher das Haus betraten oder etwas entwendet wurde. Hinweise zu ...

