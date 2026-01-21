POL-BOR: Vreden - Unfallflucht begangen
Vreden (ots)
Unfallort: Vreden, Bertradisstraße;
Unfallzeit: zwischen 15.01.2026, 15.30 Uhr und 16.01.2026, 15.00 Uhr;
Einen grauen Nissan Qashqai angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Vreden. Das Auto parkte zwischen Donnerstag- und Freitagnachmittag vor einem Wohnhaus an der Bertradisstraße. Der Flüchtige beschädigte das Auto an der Beifahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb
