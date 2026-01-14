Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Schwerer Raub auf Juweliergeschäft.

Zwei maskierte Täter überfielen am Dienstagnachmittag (13.01.2026) um 17:50 Uhr ein Juweliergeschäft in der Bruchstraße. Sie bedrohten den Inhaber und zwei Angestellte mit einer Pistole und einem Messer. Die Täter erbeuteten Bargeld sowie Goldschmuck und flüchteten unerkannt. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Täter 1: ca. 1,75 m groß, schmale Statur, dunkle Bekleidung, ca. 30 Jahre alt, sprach Deutsch mit Akzent. Täter 2: etwas kleiner, helle Oberbekleidung, sprach gebrochenes Deutsch. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder in der Bruchstraße Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 zu melden.

