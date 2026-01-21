POL-BOR: Stadtlohn - Kupferfallrohr entwendet
Stadtlohn (ots)
Tatort: Stadtlohn, Vredener Straße;
Tatzeit: zwischen 20.01.2026, 22.00 Uhr und 21.01.2026, 05.00 Uhr;
Auf Metall abgesehen hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen erneut in Stadtlohn. Die Täter entwendeten an einem Wohnhaus an der Vredener Straße ein Kupferfallrohr mit Schwanenhals. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch, zwischen 22.00 Uhr und 05.00 Uhr. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (sb)
