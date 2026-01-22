Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Körperverletzungsdelikt und Widerstand gegen Polizeibeamte - Tatverdächtiger festgenommen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Wilbecke;

Tatzeit: 21.01.2026, 16.00 Uhr;

Am Dienstagnachmittag kam es in Borken zu mehreren Polizeieinsätzen im Zusammenhang mit einem 24-jährigen Tatverdächtigen - mehrere Polizeibeamte wurden verletzt. Gegen 15.00 Uhr wurden Polizeikräfte zu einer städtischen Unterkunft an der Straße Wilbecke gerufen. Dort soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Nach ersten Ermittlungen hatte der Tatverdächtige an der Zimmertür von zwei Männern randaliert und diese anschließend mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Beide Geschädigten erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst. Die Geschädigten alarmierten die Polizei. Im Zuge der Fahndung trafen die Polizeibeamten den Mann auf der Gustav-Mettin-Straße an. Als er die Beamten erblickte, rannte er durch die Borkener Aa in Richtung An der Kanonenbrücke. Dort verschaffte er sich unbefugt Zutritt zu einem Wohngrundstück und versuchte, über einen Zaun auf ein Hausdach zu klettern. Die eingesetzten Beamten konnten dies verhindern und setzten den Mann fest. Er stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei der anschließenden Festnahme leistete der Tatverdächtige erheblichen Widerstand. Mehrere Polizeibeamte wurden dabei leicht verletzt, ein Beamter erlitt schwere Verletzungen und war nicht mehr dienstfähig. Gegen den Mann wurden Strafanzeigen unter anderem wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung gefertigt. Hinzugezogene Rettungskräfte versorgten den Tatverdächtigen am Einsatzort ambulant. Im Anschluss wurden ihm auf richterliche Anordnung Blutproben entnommen und er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an. (pl)

