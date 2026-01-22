PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auto beschädigt

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Hindenburgallee;

Tatzeit: zwischen 14.01.2026, 15.00 Uhr und 17.01.2026, 14.00 Uhr;

Einen blauen Skoda beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Ahaus. Das Fahrzeug parkte zwischen dem 14.01.2026, 15.00 Uhr und 17.01.2026, 14.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Hindenburgallee. Der Unbekannte zerkratzte das Auto auf der Motorhaube, auf dem Dach und am vorderen linken Kotflügel. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

