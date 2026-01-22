PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Versuchter Einbruch in Wohnung

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Drosselweg;

Tatzeit: 21.01.2026, 03.45 Uhr und 04.00 Uhr;

In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einbrechen wollten bislang unbekannte Täter an der Straße Drosselweg in Gescher. Die Tat ereignete sich Mittwochnacht, zwischen 03.45 Uhr und 04.00 Uhr. Die Täter versuchten eine Tür gewaltsam aufzubrechen. Diese hielt dem Versuch jedoch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken

