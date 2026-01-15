Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Kran kippt auf Bahngleise
Lauscha (ots)
Am Donnerstag, dem 15.01.2026, gegen 08:00 Uhr befuhr ein Autodrehkran den Dammweg in Lauscha. Dabei kippte das Fahrzeug um und stürzte auf die angrenzenden Bahngleise. Die betroffene Bahnstrecke bleibt voraussichtlich bis 16:00 Uhr gesperrt.
Die genaue Unfallursache wird derzeit ermittelt. Beim Vorfall entstand Sachschaden.
