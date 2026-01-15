PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kran kippt auf Bahngleise

Lauscha (ots)

Am Donnerstag, dem 15.01.2026, gegen 08:00 Uhr befuhr ein Autodrehkran den Dammweg in Lauscha. Dabei kippte das Fahrzeug um und stürzte auf die angrenzenden Bahngleise. Die betroffene Bahnstrecke bleibt voraussichtlich bis 16:00 Uhr gesperrt.

Die genaue Unfallursache wird derzeit ermittelt. Beim Vorfall entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

