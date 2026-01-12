Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Vermisste Person wohlbehalten angetroffen

Oldenburg (ots)

Die heute veröffentlichte Fahndung nach einem vermissten 26-Jährigen aus Oldenburg kann erfreulicher Weise zurückgenommen werden. Der Vermisste wurde im Rahmen der Suchmaßnahmen wohlbehalten angetroffen.

Die Polizei bedankt sich bei allen Personen, die bei der Suche unterstützt und Hinweise gegeben haben.

Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden (42957).

