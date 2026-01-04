PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Isselburg - Glätteunfall - Pkw prallt gegen Baum

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg, Dierteweg;

Unfallzeit: 02.01.2026, 22.40 Uhr;

Ein 18-jähriger Autofahrer aus Isselburg erlitt Freitagnacht bei einem Unfall auf winterglatter Fahrbahn nach bisherigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Er war gegen 22.40 Uhr mit seinem Wagen auf dem Dierteweg von der B 67 kommend in Richtung Isselburg unterwegs. Vor einer leichten Linkskurve geriet er ins Rutschen, drehte sich mit dem Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Baum. Seitenairbags und Gurtstraffer lösten aus und verhinderten vermutlich Schlimmeres. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungswagen in ein Bocholter Krankenhaus. (mh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

