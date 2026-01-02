PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Betrieb

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Robert-Bosch-Straße;

Tatzeit: zwischen 01.01.2026, 16.00 Uhr, und 02.01.2026, 08.00 Uhr;

Ein Schweißgerät gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Bocholt. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang zum Gelände eines Betriebs an der Robert-Bosch-Straße verschafft. Dort drangen die Einbrecher in ein Gebäude ein. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

