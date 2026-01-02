POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Betrieb

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Fuistingstraße; Tatzeit: 31.12.2025, zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr; Unbemerkt ist am Silvestertag der Kunde eines Verbrauchermarktes in Ahaus einem Taschendieb zum Opfer gefallen. Der Mann hatte sich etwa zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr in einem Geschäft an der Fuistingstraße aufgehalten. Kurze Zeit später stellte er fest, dass sein Portemonnaie samt Bankkarte fehlte. Es kam zu ...

