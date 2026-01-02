POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Betrieb
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Robert-Bosch-Straße;
Tatzeit: zwischen 01.01.2026, 16.00 Uhr, und 02.01.2026, 08.00 Uhr;
Ein Schweißgerät gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Bocholt. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang zum Gelände eines Betriebs an der Robert-Bosch-Straße verschafft. Dort drangen die Einbrecher in ein Gebäude ein. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)
