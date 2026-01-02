Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Geldbörse entwendet

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Fuistingstraße;

Tatzeit: 31.12.2025, zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr;

Unbemerkt ist am Silvestertag der Kunde eines Verbrauchermarktes in Ahaus einem Taschendieb zum Opfer gefallen. Der Mann hatte sich etwa zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr in einem Geschäft an der Fuistingstraße aufgehalten. Kurze Zeit später stellte er fest, dass sein Portemonnaie samt Bankkarte fehlte. Es kam zu Abbuchungen von seinem Konto.

Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung vor Taschendieben. Sie nutzen für ihr kriminelles Handwerk gerne Situationen, in denen es zu Gedränge kommt - eine flüchtige Berührung oder ein kurzer Rempler fallen dort nicht so schnell auf. Den Taschendieben reichen schon wenige Augenblicke und gegebenenfalls das Ablenkungsmanöver eines Mittäters, um an ihre Beute zu kommen. Zudem fällt auf, dass die Diebe vermehrt in Verbrauchermärkten ohne Videoüberwachung ihre Taten begehen.

Wer sich davor schützen will, sollte Wertsachen in einer verschlossenen Innentasche verstauen - am besten Geld und Papiere in unterschiedlichen Taschen. Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder ähnliches bieten zusätzliche Sicherheit. Bei Taschen sollte die Verschlussseite zum Körper hin und auf der Vorderseite des Körpers getragen werden. Natürlich sollte man seine Wertsachen nicht aus dem Auge lassen, auch nicht bei der Suche nach Waren während des Einkaufs. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell