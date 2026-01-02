POL-BOR: Gronau - Böller richten Schaden an
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Bahnhofstraße;
Tatzeit: zwischen 01.01.2026. 09.00 Uhr, und 02.01.2026, 10.00 Uhr;
Drei zerstörte Briefkästen, ein zersplittertes Fenster und eine beschädigte Eingangstür - so lautet die Schadensbilanz an einem Haus in Gronau, nachdem Unbekannte vermutlich am Neujahrstag an dem Gebäude offensichtlich Feuerwerkskörper entzündet haben. Der Tatort befindet sich an der Bahnhofstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell