POL-BOR: Borken - Vandalismus an Pkw
Borken (ots)
Tatort: Borken, Bahnhofstraße;
Tatzeit: zwischen 01.01.2026, 22.15 Uhr, und 02.01.2026, 09.40 Uhr;
Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Borken ein geparktes Auto. Die Täter schlugen auf die Windschutzscheibe und die Motorhaube des Fahrzeugs, das auf einem Parkplatz am Bahnhof gestanden hatte. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)
