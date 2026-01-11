Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
POL-OL: Fußgänger durch Hundebiss verletzt
Oldenburg (ots)
Am Samstag, den 10.01.2026, kam es gegen 22.30 Uhr im Prinzessinweg, Oldenburg, Höhe der dortigen Tankstelle am Westkreuz auf dem Gehweg zu einem Hundebiss. Dem jetzigen Ermittlungsstand nach wurde ein Fußgänger von einem Hund gebissen, nachdem er mit dem Hundehalter in eine Streitigkeit geraten war. Das 27-jährige Opfer wurde nicht unerheblich am rechten Unterarm verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Hundehalter entfernte sich mit seinem Hund unerkannt vom Tatort.
Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.
