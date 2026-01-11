PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Fußgänger durch Hundebiss verletzt

Oldenburg (ots)

Am Samstag, den 10.01.2026, kam es gegen 22.30 Uhr im Prinzessinweg, Oldenburg, Höhe der dortigen Tankstelle am Westkreuz auf dem Gehweg zu einem Hundebiss. Dem jetzigen Ermittlungsstand nach wurde ein Fußgänger von einem Hund gebissen, nachdem er mit dem Hundehalter in eine Streitigkeit geraten war. Das 27-jährige Opfer wurde nicht unerheblich am rechten Unterarm verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Hundehalter entfernte sich mit seinem Hund unerkannt vom Tatort.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.

37742

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Einsatz- und Streifendienst 1
Dienstschichtleiter
Telefon: 0441/790-4117
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 10.01.2026 – 11:01

    POL-OL: Verkehrsreiche Einsatzlage auf der A 29 - zahlreiche Unfälle bei winterlichen Bedingungen

    Oldenburg (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 09.01.2026, 09:17 Uhr bis Samstag, 10.01.2026, 04:22 Uhr kam es auf der BAB 29 im Zuständigkeitsbereich der PK BAB Oldenburg zu einer Vielzahl von Verkehrsunfällen, insbesondere mit Beteiligung von Lastkraftwagen. Schwerpunktmäßig betroffen waren die Abschnitte zwischen den Anschlussstellen Sande, Zetel, Rastede und dem ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 10:57

    POL-OL: Zwei Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet Oldenburg

    Oldenburg (ots) - Im Stadtgebiet von Oldenburg kam es am Donnerstag zu zwei Wohnungseinbrüchen. Die Polizei sucht Zeugen. Im ersten Fall hebelten bislang unbekannte Täter am Donnerstag zwischen 14:10 Uhr und 15:10 Uhr die Tür eines Einfamilienhauses im Hackenweg auf. Die Wohnräume wurden durchsucht, anschließend entwendeten die Täter Bargeld. Ein weiterer Einbruch ereignete sich am selben Tag zwischen 15:30 Uhr und ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 09:03

    POL-OL: Verkehrsunfall auf der A29 bei Varel/Bockhorn

    Oldenburg (ots) - Am gestrigen Tag kam es gegen 12:20 Uhr auf der Autobahn 29 zu einem schweren Verkehrsunfall im Bereich der Anschlussstelle Varel/Bockhorn. Ein 58-jähriger Mann aus Oldenburg befuhr mit seinem Ford die A29 in Fahrtrichtung Oldenburg. Der Mann nutzte hierbei den Überholfahrstreifen. Vor ihm befand sich eine 35-jährige Frau aus Wilhelmshaven, die mit einem Hyundai unterwegs war. Nach bisherigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren