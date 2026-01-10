PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsreiche Einsatzlage auf der A 29 - zahlreiche Unfälle bei winterlichen Bedingungen

Oldenburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 09.01.2026, 09:17 Uhr bis Samstag, 10.01.2026, 04:22 Uhr kam es auf der BAB 29 im Zuständigkeitsbereich der PK BAB Oldenburg zu einer Vielzahl von Verkehrsunfällen, insbesondere mit Beteiligung von Lastkraftwagen.

Schwerpunktmäßig betroffen waren die Abschnitte zwischen den Anschlussstellen Sande, Zetel, Rastede und dem Kreuz Oldenburg-Nord. Insgesamt ereigneten sich mehrere Alleinunfälle, bei denen Fahrzeuge in die Schutzplanken prallten, quer zur Fahrbahn zum Stehen kamen oder von der Fahrbahn abkamen. In mehreren Fällen mussten Fahrstreifen gesperrt oder Vollsperrungen zur Bergung eingerichtet werden. Der Verkehr wurde teilweise über Seitenstreifen oder Ausweichstrecken geführt.

An den beteiligten Fahrzeugen sowie an den Schutzplanken entstand teils erheblicher Sachschaden. Personen wurden bei den Unfällen nicht verletzt. Die beteiligten Lkw blieben überwiegend fahrbereit, die Bergungsmaßnahmen zogen sich in einzelnen Fällen jedoch über mehrere Stunden hin.

Zusätzlich kam es zu mehreren Einsätzen aufgrund festgefahrener Lkw in den Auffahrtsbereichen zur Autobahn. Eine mangelhafte Bereifung konnte bei den kontrollierten Fahrzeugen jedoch nicht festgestellt werden.

Nach derzeitigem Stand ist in allen Fällen von einer nicht angepassten Geschwindigkeit an die winterlichen Straßenverhältnisse als Hauptunfallursache auszugehen.

Die Polizei appelliert erneut an alle Verkehrsteilnehmenden, insbesondere an Führer von schweren Fahrzeugen, ihre Geschwindigkeit den Witterungs- und Fahrbahnverhältnissen anzupassen und ausreichend Sicherheitsabstand einzuhalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Einsatz- und Streifendienst 1
Dienstschichtleiter
Telefon: 0441/790-4117
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

