Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn

Oldenburg (ots)

Am heutigen Morgen kam es auf der Neuenkruger Straße in der Gemeinde Bad Zwischenahn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Volvo auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Zum derzeitigen Stand wurde die Fahrerin nicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 07:40 Uhr eine 19-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Ammerland mit einem Volvo die Neuenkruger Straße in Richtung Westerstede. Vermutlich aufgrund der winterglatten Fahrbahn kam das Auto von der Straße ab, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen.

Die 19-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Volvo entstand erheblicher Sachschaden; das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Gegen die 19-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei schlechten Wetterverhältnissen eingeleitet.(40661)

